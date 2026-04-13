Haberler

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Haber Videosunu İzle
Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki hamlelerinin Türkiye için büyük risk oluşturduğunu söyledi. İsrail’in yayılmacı politikalar izlediğini belirten Fidan, Netanyahu’nun yeni bir düşman arayışında olduğunu ifade ederek Türkiye’nin hedef alınmak istendiğini vurguladı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki hamlelerinin yayılmacı bir strateji olduğunu belirtti.
  • Hakan Fidan, İsrail'in politikalarının bölgede gerilimi artırdığını ve Türkiye için büyük risk oluşturduğunu söyledi.
  • Türkiye'nin İsrail'in bölgedeki hamlelerine karşı önlem aldığını ve yoğun diplomasi yürüttüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda İsrail’in bölgedeki politikalarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İsrail’in yayılmacı bir strateji izlediğini ve bunun bölge için büyük risk oluşturduğunu söyledi.

“BÖLGEDE FAY HATLARI KIRILGAN HALE GELİYOR”

7 Ekim sonrası sürece dikkat çeken Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarını sürdürmesinin bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti. Savaşın kalıcı bir ateşkese dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu yönde yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

“BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR RİSK”

İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan’daki hamlelerinin benzer bir stratejinin parçası olduğunu dile getiren Fidan, bu durumun Türkiye açısından da ciddi riskler barındırdığını söyledi. İsrail’in güvenlik değil, daha fazla toprak hedeflediğini savundu.

“NETANYAHU HER ZAMANKİ GİBİ OYUNU BOZDU”

Lübnan’daki gelişmelere de değinen Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes sürecini bozduğunu belirterek, ABD’nin bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

“İSRAİL’İN ADIMLARINA KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ”

Suriye’deki gelişmelerin de yakından takip edildiğini vurgulayan Fidan, İsrail’in bölgede ileride yeni hamleler yapabileceğini belirterek Türkiye’nin buna karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.

“TÜRKİYE’Yİ YENİ DÜŞMAN İLAN ETME ARAYIŞI VAR”

Fidan, İsrail’in İran’dan sonra yeni bir düşman arayışında olduğunu öne sürerek, Netanyahu’nun Türkiye’yi hedef alma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ama youtube de Netanyahu yu görünce akan ağzının suyunun videosu var ona ne diyeceksiniz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda