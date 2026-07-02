Beylikdüzü'nde kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde kaza yaptığı sanılan gencin silahla vurulduğu ve direksiyon başında bilincini kaybettiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Baran Yusuf Dağdeviren husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dağdeviren, kendi kullandığı araçla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra direksiyon başında bilincini kaybeden Dağdeviren, park halindeki araçlara çarptı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren hayatını kaybederken, silahla karnından yaralandığı ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlathı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı