Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile başkent Helsinki'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"RUSLARIN SAYGI DUYDUĞU TEK GÜÇ OSMANLIYDI"

Valtonen, Bakan Fidan'a Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Mauno Koivisto'nun "The Russian Idea" adlı kitabını hediye etmesiyle ilgili "Bu kitabı göndermemin sebebi şuydu; içinde bir bölüm var. Orada deniliyor ki: 'Rus İmparatorluğu'nun saygı gösterdiği tek güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu'" ifadelerine yer verdi.

BAKAN FİDAN GURURLANDI

O anlarda bir hayli gururlandığı gözlenen Bakan Fidan, teşekkür ettikten sonra mevkidaşının elini sıkarak basın mensuplarına poz verdi.