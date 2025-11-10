Bahis oynayan futbolcular hangi maçlar? Eren Elmalı, Necip Uysal, Ersin Destanoğlu bahis oynadığı iddia edilen maçlar hangileri?

Bahis oynayan futbolcular hangi maçlara bahis oynadı? Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edildiği süreçte, Süper Lig'den birçok ismin de listede yer aldığı bildirildi.

SÜPER LİG BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

TFF'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Süper Lig'de forma giyen bazı futbolcuların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Evren Eren Elmalı, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Bu isimlere ek olarak Alanyaspor, Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Konyaspor ve Kayserispor kulüplerinden de futbolcuların yer aldığı uzun bir liste açıklandı.

Açıklamada, yalnızca tek bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, resmi kurumlardan gelecek ek belgeler doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi. TFF ayrıca, sürecin genişletilerek sürdüğünü ve ilgili resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini vurguladı.

İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Alanyaspor:

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor:

Efe Doğan

Furkan Orak

Gaziantep FK:

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe:

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa:

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

Celil Yüksel

Konyaspor:

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor:

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR HANGİ MAÇLARDA OYNADI?

TFF tarafından yapılan duyuruda, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların hangi maçlar üzerinden işlem yaptığına dair bilgi verilmedi. Federasyon, yalnızca tespit edilen bahis hareketlerinin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında resmi kurumlardan gelecek cevaplara göre yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılabileceği ifade edildi.

NECİP UYSAL, ERSİN DESTANOĞLU, EREN ELMALI HANGİ MAÇLARDA BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLİYOR?

TFF'nin açıklamasında Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile Galatasaraylı Evren Eren Elmalı'nın da isimleri yer aldı. Ancak bu futbolcuların hangi maçlarda bahis oynadıkları yönünde herhangi bir bilgi verilmedi. Federasyon, soruşturmanın gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.