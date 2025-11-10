Haberler

Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak? Futbolcuların bahis oynaması yasak mı?

Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak? Futbolcuların bahis oynaması yasak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis oynayan futbolcular men edilecek mi, ne ceza alacaklar merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbolcular bahis oynayabilir mi? Peki, Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak?

Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak? TFF'nin resmi açıklamasıyla, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların durumu netleşmeye başladı. PFDK'ya sevk edilen oyuncular ve ilgili tedbirler henüz ceza kesinleşmiş değil; süreç devam ediyor.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR NE OLACAK?

TFF Hukuk Müşavirliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen toplam 1 024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu sevk kararı, ilgili oyuncuların disiplin işlemlerinin resmî olarak başlatıldığı ve henüz nihai ceza kararlarının verilmediği anlamına geliyor.

Kulüplerin kadro eksikliklerine karşılık verebilmesi için, 2025-2026 sezonunun kış transfer dönemine ekstra 15 günlük ilave bir tescil periyodu tanınabilmesi amacıyla FIFA ile derhal görüşmelere başlandı. Ayrıca, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürleri bir sonraki plana göre iki hafta ileriye kaydırıldı.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Beşiktaş futbolcuları Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal; Galatasaray futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı; ayrıca Trabzonspor oyuncuları Salih Malkaçoğlu ile Boran Başkan de bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı.

Açıklamada toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak sevk edildiği belirtildi. Bu listeye ek olarak, yalnızca tek bir bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu için işlemler "ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde" ayrıca değerlendirilecek şekilde ayrım yapıldı. Bu şekilde soruşturmanın kapsamı ve hassasiyeti göz önünde tutuluyor.

FUTBOLCULARIN BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

TFF'nin yürüttüğü soruşturma "profesyonel ligler" bağlamında bahis oynama eylemini doğrudan ele alıyor ve oyuncuların bu suçu işlemiş olabileceği yönünde disiplin işlemleri başlatılmış durumda.

Yani, profesyonel futbolcuların bahis oynama eylemleri, özellikle lig müsabakalarıyla bağlantılı olduğunda, TFF disiplin kurulunun devreye girdiği ve resmi işlemlere konu olabildiği bir durumu oluşturuyor. Açıklamada, soruşturmanın resmi kurumlarla yazışmalar hâlinde devam ettiği, dolayısıyla oyuncuların bahis eylemiyle ilgili olarak resmî çerçevede "yasak" kapsamına girdiği açık.

FUTBOLCULARIN BAHİS OYNAMASI CEZASI

Şu aşamada kesinleşmiş bir ceza açıklanmış değil; oyuncular "tedbirli" olarak sevk edilmiş durumda. Bu, kararların henüz kesinleşmediğini ancak disiplin sürecinin başlatıldığını gösteriyor. Ayrıca, tek bir bahis hareketi tespit edilen 47 oyuncunun işlem süreci, ek delil beklentisiyle ayrı tutulmuş durumda.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.