Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak? Futbolcuların bahis oynaması yasak mı?

Bahis oynayan futbolcular ceza alacak mı, ne olacak? TFF'nin resmi açıklamasıyla, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların durumu netleşmeye başladı. PFDK'ya sevk edilen oyuncular ve ilgili tedbirler henüz ceza kesinleşmiş değil; süreç devam ediyor.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR NE OLACAK?

TFF Hukuk Müşavirliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen toplam 1 024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu sevk kararı, ilgili oyuncuların disiplin işlemlerinin resmî olarak başlatıldığı ve henüz nihai ceza kararlarının verilmediği anlamına geliyor.

Kulüplerin kadro eksikliklerine karşılık verebilmesi için, 2025-2026 sezonunun kış transfer dönemine ekstra 15 günlük ilave bir tescil periyodu tanınabilmesi amacıyla FIFA ile derhal görüşmelere başlandı. Ayrıca, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürleri bir sonraki plana göre iki hafta ileriye kaydırıldı.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Beşiktaş futbolcuları Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal; Galatasaray futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı; ayrıca Trabzonspor oyuncuları Salih Malkaçoğlu ile Boran Başkan de bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ya sevk edilenler arasında yer aldı.

Açıklamada toplam 1024 futbolcunun tedbirli olarak sevk edildiği belirtildi. Bu listeye ek olarak, yalnızca tek bir bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu için işlemler "ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde" ayrıca değerlendirilecek şekilde ayrım yapıldı. Bu şekilde soruşturmanın kapsamı ve hassasiyeti göz önünde tutuluyor.

FUTBOLCULARIN BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

TFF'nin yürüttüğü soruşturma "profesyonel ligler" bağlamında bahis oynama eylemini doğrudan ele alıyor ve oyuncuların bu suçu işlemiş olabileceği yönünde disiplin işlemleri başlatılmış durumda.

Yani, profesyonel futbolcuların bahis oynama eylemleri, özellikle lig müsabakalarıyla bağlantılı olduğunda, TFF disiplin kurulunun devreye girdiği ve resmi işlemlere konu olabildiği bir durumu oluşturuyor. Açıklamada, soruşturmanın resmi kurumlarla yazışmalar hâlinde devam ettiği, dolayısıyla oyuncuların bahis eylemiyle ilgili olarak resmî çerçevede "yasak" kapsamına girdiği açık.

FUTBOLCULARIN BAHİS OYNAMASI CEZASI

Şu aşamada kesinleşmiş bir ceza açıklanmış değil; oyuncular "tedbirli" olarak sevk edilmiş durumda. Bu, kararların henüz kesinleşmediğini ancak disiplin sürecinin başlatıldığını gösteriyor. Ayrıca, tek bir bahis hareketi tespit edilen 47 oyuncunun işlem süreci, ek delil beklentisiyle ayrı tutulmuş durumda.