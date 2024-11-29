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Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı?

Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı?
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DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun belediyeye kayyum olarak atandı. Peki, Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı?

BAHÇESARAY BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYIM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'a, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hakkında "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Hazır'ın görevinden "geçici bir tedbir olarak" uzaklaştırıldığı ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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