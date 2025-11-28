Haberler

Bahçelievler'de daire kapısını yoklayan kadınlara kameradan seslendi: 'Sizi görüyorum buraya gelin'

Bahçelievler'de daire kapısını yoklayan kadınlara kameradan seslendi: 'Sizi görüyorum buraya gelin'
Güncelleme:
Bahçelievler'de bir binaya giren ve daire kapılarını kontrol etmeye başlayan iki kadın, ev sahibinin uzaktan bağlandığı güvenlik kamerasından uyarılınca neye uğradıklarını şaşırdı ve binadan ayrıldı. Olay, ev sahibinin 'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' şeklindeki tepkisi ve kadınların kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de bir binaya giren 2 kadın dairenin kapısını yoklamaya başladı. Kadınlardan biri merdiveni diğeri de kapıyı kontrol ettiği sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi 2 kişinin dairenin kapısının önünde beklediğini fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, ,'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir binaya giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Kadınlardan biri gözcülük yaparak merdivenleri kontrol ederken diğeri de bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi, kapısının önünde şüpheli hareketler yapan kadınlar olduğunu fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, 'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek 2 kişiye tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
