Bahçeli'nin Demirtaş sözlerine Özgür Özel'den ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "tahliye edilmeli" kararını verdiği ve Türkiye'nin yeniden değerlendirme başvurusunun reddedildiği Selahattin Demirtaş hakkında "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi." dedi.

BAHÇELİ'NİN 'DEMİRTAŞ' ÇIKIŞINA İLK YORUM

Siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de tepki geldi. Özel, "Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın "Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek" ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum. Kusurun yüzde 99'unun sahibi sütten çıkmış ak kaşığa dönmüşler. O gün rejimin düşmanı Demirtaş'tı, bugün İmamoğlu." ifadelerini kullandı.

AHİM, DEMİRTAŞ İTİRAZINI REDDETTİ

Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Son olarak AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.