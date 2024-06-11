Bahar sezon finali bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

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BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 15. Bölümünde; Herkes Umay ve Parla'nın haberini almasıyla hastaneye gelir.Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz!Nevra son bir kez Bahar ve Timur'u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkında ki gerçeği öğrenir!Ayhan, Bahar'a, Aziz Yavuzoğlu'nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar'ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir.Dora, beklenmedik birinin tarafına geçer!Uzun süre sonra mutlu bir sofraya oturan Bahar ve ailesinin hayatı tekrar alt-üst olacaktır.

BAHAR DİZİSİ SEZON FİNALİ BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

BAHAR DİZİSİ KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

Elit Andaç (Çam Çağla)

Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

Nil Sude Albayrak (Seren)

Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

Hasan Şahintürk (Reha)

Sena Mia Kalıp

Sonat Tokuç

Devrim Kabacaoğlu

Ege Erkal

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