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Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bahar günü mü değişti?

Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bahar günü mü değişti?
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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası ülkemizi yasa boğdu. Bu trajik olayda 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylı bir şekilde soruşturulduğunu ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Tüm Türkiye bu acı olayın şokunu yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul dizilerin tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi planlanıyor.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve bir ihmal tespit edilmesi durumunda sorumluların hukuki süreçle yüzleşeceğini ifade etti. Türkiye, bu acı olayın derin üzüntüsünü yaşarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin eski bölümleri yeniden ekrana gelecek. Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.


BAHAR OYUNCULARI KİM?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.


BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş, paylaşımında "Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor." dedi.

Bahar bugünkü yayın akışında yer almadı.

İşte 21 Ocak Show TV yayın akışı :

Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bahar günü mü değişti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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