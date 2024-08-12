Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı?

Bahar ne zaman başlıyor ve Baharbu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilenkonular arasında yer aldı. Peki, Bahar ne zaman başlıyor? Baharbu hafta yayınlanacak mı?

BAHAR KONUSU NE?

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.