Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 23. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın 23. Bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtıma, Bahar ve Evren'inhastaneye el ele girip sevgili olduklarını ilan etmeleri damgasını vururken;Bahar'ın Timur'a karşı kararlı duruşu ve "Sen sevgilinle yaşarken babalık yapabiliyorsun, ben de annelik yapabilirim" sözleri dikkat çekiyor. Hastaneye gelen İpek (Ayta Sözeri) ile Bahar'ın karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar, izleyicilerin yeni bölümde hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlara şahit olacaklarının ilk ipuçlarını veriyor. Evren ve Timur arasında süren başhekimlik yarışında heyecan tırmanırken, hangisinin yeni başhekim olacağı ise büyük merak konusu oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un Umay'ın velayetini almak istemesi, güllerinden doğmaya niyetli Bahar'a büyük bir darbe olur. Üstüne bir de Rengin'in hamlesi Bahar'ı iyice köşeye sıkıştırır. Süreyya'nın hastaneye veda edişi Bahar'a yeni bir umut ışığı doğurur. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirir. Efsun, Bahar'la girdiği annelik yarışını kazanmak için strateji değiştirir. Evren ise üvey kardeşi Cem'in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalır. Her şeyi yoluna sokmaya çalışan Bahar, kapısına gelen kötü bir sürpriz ile yüzleşmek üzeredir. Bahar son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal