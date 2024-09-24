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Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki!

Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki!
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Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan Bahari Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki!

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan "Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Timur'un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. Yeni Hayata Merhaba partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar'ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar'ı hastanede zor günler beklemektedir.

Peran Vakfı Hastanesi'nde dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar'a ve tüm ekibe kök söktürecektir. Aziz Uras, anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren'i şikayet eder. Süreyya'nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren'in Süreyya ile geçmişi ve Timur'un Bahar ile ilgili planları ortaya çıkacaktır. Tüm bu karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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