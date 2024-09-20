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Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne?

Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne?
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Peki, Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne?

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada, müştekilerin beyanları ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı. Heyet, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı. Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne?

BAHAR CANDAN NEDEB HAPİSTEYDİ SUÇU NE?

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatıldı. Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

Son olarak bir mekanda darp edildiği görüntüleri ortaya çıkan Bahar Candan, bu olayın ardından yeniden sıklıkla katıldığı sabah programlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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