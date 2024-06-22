Bahar Candan cezaevinde değil mi? Bahar Candan nerede, hapisten çıktı mı?

2023 yılı kasım ayında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye olmuştu. Kardeşi Bahar Candan'ın ise cezaevinde kalmadığı, ablasının yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Peki, Bahar Candan cezaevinde değil mi? Bahar Candan nerede, hapisten çıktı mı?

BAHAR CANDAN NEREDE?

2 kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan'ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan'ın nerede olduğu bilinmiyordu.

BAHAR CANDAN HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Candan bir sonraki paylaşımında ise, "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde." ifadelerini kullandı.