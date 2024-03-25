Üye Girişi
Haberler

Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Meram Belediye Başkan adayı ise Bahar Altay Çaçık. Bahar Altay Çaçıknereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BAHAR ALTAY ÇAÇIK KİMDİR?

Bahar Altay Çaçık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Konya Meram Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Konya 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli? Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli? Özlem Demir kimdir? CHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı Özlem Demir kaç yaşında, nereli? Ramazan Burak Ateş kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Ramazan Burak Ateş kaç yaşında, nereli? Erman Ebçem kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Erman Ebçem kaç yaşında, nereli? Ayhan Tuncal kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ayhan Tuncal nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında? Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan adayı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca nereli, kaç yaşında? Adem Albayrak kimdir? Yargıtay Başkan adayı Adem Albayrak kaç yaşında, nereli? YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ I Yeni Başkan kim olacak? Hangi aday önde? Sihirli Annem'in Tuğçe'si kapandı mı? Damla Ersubaşı tesettüre mi girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title