Bahar Altay Çaçık kimdir? CHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı Bahar Altay Çaçık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Meram Belediye Başkan adayı ise Bahar Altay Çaçık. Bahar Altay Çaçıknereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BAHAR ALTAY ÇAÇIK KİMDİR?

Bahar Altay Çaçık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Konya Meram Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.