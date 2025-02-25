Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 37. bölüm fragmanı HD izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar, 37. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Bahar dizisinin 37. bölümünde ne olacak? Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

BAHAR DİZİSİNİN 36. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar 36. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Bahar'ın daha önce Çağla'yla ziyaret ettiği falcının acile gelmesi ve Evren hakkında bir kehanette bulunması dikkat çekerken; tüm ailenin bir araya geldiği yemekte, Efsun'un tüm gerçekleri haykırması ve Leyla'ya oyun oynadıklarını söylemesi, herkesi Leyla'ya bir şey olacak diye endişelendirdi. Bu sırada Seren'in suyunun gelmesi ise yürekleri ağızlara getirdi.

BAHAR 37. BÖLÜM FRAGMANINI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV platformlarından fragmanları takip edebilirsiniz.