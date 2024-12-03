Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

 Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki

Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar dizisi dizisi izlemek isteyen seyirciler, Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi tek parça izle diye araştırıyorlar. Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki!

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar 27. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BBahar'ın 27. Bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Bahar kendi hayatına odaklanmaya başladığından beri ailesinin daha fazla dağıldığını düşünürken Evren yine Bahar'a destek olmaya çalışıyor. Asistan doktorların, Aziz Uras ve Seren'e yaptıkları sürpriz dikkat çekiyor. Rengin, Timur'un Efsun ile arasında bir şey olduğundan şüphe ederken Bahar'dan fikir alıyor. Tanıtımın finalinde Timur, Bahar'a "O adam senin hayatında olduğu sürece kızımı alamayacaksın" derken Rengin'in de mahkeme salonuna geliyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı yükseltiyor.

BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi
img

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor
img

İşte Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısının VAR kayıtları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Astroit saat kaçta geçecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? 2025 Teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2025 Teknisyen maaşı kaç TL? 2025 avukat maaşı ne kadar oldu? 2025 avukat maaşı kaç TL? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.