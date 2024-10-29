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Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!
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Bahar dizisi dizisi izlemek isteyen seyirciler, Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi tek parça izle diye araştırıyorlar. Bahar dizisi 22. bölüm full HD izleme linki! Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi 22. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi 22. bölüm tek parça izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Bahar dizisi 22. bölüm full HD izle ve Bahar dizisi full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Bahar dizisi 22. bölüm tek parça izle ve Bahar dizisi full HD bölüm izle diye araştırıyor. Bahar dizisi full HD bölüm izle! Bahar dizisi 22. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 21. Bölümünde; Evren'in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur. Timur, Evren'i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar'a son darbeyi vurur. Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar. Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras'ın kafasını karıştırmakla meşguldür. İşini, evini ve Evren'i kaybeden Bahar, küllerinden yeniden doğmaya kararlıdır. Ama finalde onu acı bir sürpriz bekliyordur.

Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

BAHAR DİZİSİ KONUSU NE?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)
  • Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)
  • Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)
  • Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)
  • Ecem Özkaya (Rengin Çevik)
  • Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)
  • Elit Andaç (Çam Çağla)
  • Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)
  • Nil Sude Albayrak (Seren)
  • Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)
  • Hasan Şahintürk (Reha)
  • Sena Mia Kalıp
  • Sonat Tokuç
  • Devrim Kabacaoğlu
  • Ege Erkal

Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!

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