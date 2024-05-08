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Bahar 12. bölüm ne zaman? Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...

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Show TV'nin Bahar dizisi bir oyuncunun sağlık problemi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yıldızı Demet Evgar son bölümün yetişmediğini açıkladı. Peki, Bahar 12. bölüm ne zaman? Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisinde yer alan bir oyuncunun sağlık sorunu yaşadığını ve yeni bölümün yetiştirilemediğini açıkladı. Diziyle ilgili "yayınlanmayacak" iddiası sosyal medyaya yansımıştı. Hayranları ise merakla beklemeye başlamıştı. Peki, Bahar 12. bölüm ne zaman? Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...

BAHAR 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mayıs Salı akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak ve tekrar bölüm ekrana gelecek. Sosyal medyadan bir video paylaşan Demet Evgar, "Bahar'ın sevgili seyircileri. Bizi seyretmeyi her hafta iple çektiğiniziz farkındayım. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle. Çünkü Türkiye'de maalesef ki bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında. Haftanın altı günü 14-15 saatler çalışıyor diziler. Bunun hastalığı var, bin bir türlü hali var. Biz de öyle bir şeye denk geldik. O yüzden lütfen, anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOCTOR CHA UYARLAMASI

İlk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan ve yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Bahar'ın yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaşıyor.

Türk yapımı medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi, 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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