BAHAR 12. BÖLÜM FULL İZLE! Bahar 12. bölüm tek parça izleme ekranı! #127916

Son bölümü kaçıranlar için Bahar dizisinin 12. bölümünü yeniden izlemek isteyenler için SHOW TV'nin web sitesinde full HD olarak izleme imkanı bulunuyor. Nevra'nın başına gelen beklenmedik olay, Timur ve Bahar'ı bir araya getiriyor. Bahar'ın 12. son bölümünde yaşananları kaçırmak istemeyenler için izleme fırsatı devam ediyor. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümü, 15 Mayıs Salı akşamı izleyicisiyle buluştu. Timur ve Bahar'ın karşılaşmasını merak edenler için Bahar'ın son bölümü, online platformlarda da izlenebilir durumda. BAHAR 12. BÖLÜM FULL İZLE! Bahar 12. bölüm tek parça izleme ekranı!

BAHAR 12. BÖLÜM İZLE

Bahar'ın 12. bölümünü tek parça izlemek isteyenler için SHOW TV'nin resmi internet sitesinde özel bir izleme ekranı oluşturuldu. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, SHOW TV'nin web sitesine girerek bu bölümü kolaylıkla erişebilirler.

BAHAR 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur'la yollarını ayırmaya kararlıdır, ancak bu kararın uygulanması beklediği kadar kolay olmayacaktır. Nevra'nın başına gelen beklenmedik bir olay, Timur ve Bahar'ı bir araya getirir. Aynı zamanda, Umay ve Aziz Uras, düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışırken zorlu bir süreçle karşı karşıyadır.

Aziz Uras, Zeynep ile ilgili yanlış bir karar verir ve bu karar, Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar. Timur, hem Selim'le uğraşırken hem de Aziz Uras'ı korumak zorunda kalır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir ve yaşadığı bu dönemde kendisi için zorlu bir seçimle karşı karşıyadır.