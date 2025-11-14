Haberler

Bahadır Ünlü kimdir? Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Bahadır Ünlü kimdir? Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de sosyal medya ve televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Bahadır Ünlü, hem oyunculuk hem de girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Peki, Bahadır Ünlü kimdir? Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Bahadır Ünlü hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar!

Türkiye'nin öne çıkan sosyal medya fenomenlerinden ve deneyimli oyuncularından biri olan Bahadır Ünlü, uzun yıllardır hem televizyon hem de sinema projelerinde adından söz ettiriyor. 2003 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Bahadır Ünlü kimdir? Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

SOSYAL MEDYA FENOMENİ BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken sosyal medya fenomeni ve oyuncudur. 27 Ocak 1982 doğumlu olan Ünlü, 2003 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde hem yerli hem de uluslararası projelerde rol almıştır. İlk deneyimini İran-Türk ortak yapımı "Akvariom" filmiyle yaşayan oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasında da tanınan bir isim haline gelmiştir.

Sanat hayatında Türkçe, Almanca ve İngilizce yapımlarda rol alan Bahadır Ünlü, farklı dillerdeki projelerde gösterdiği performansla çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkmıştır. Ayrıca reklam dünyasında da birçok markanın tanıtım yüzü olarak aktif rol almıştır. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, kariyerinin yanı sıra kişisel yaşamına dair merak edilenleri de takipçileriyle buluşturuyor.

BAHADIR ÜNLÜ KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Bahadır Ünlü, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ünlü, bu alanda eğitimler almış ve profesyonel bir kariyer inşa etmiştir. 40'lı yaşlarında olmasına rağmen, enerjisini sosyal medya paylaşımları ve işletmecilik projelerine yönlendirmesi dikkat çekiyor.

BAHADIR ÜNLÜ NERELİ?

Bahadır Ünlü'nün doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da Türkiye'de büyüdüğü ve kariyerini burada geliştirdiği biliniyor. Sanat hayatına Türk televizyon ve sinema sektöründe başlayan Ünlü, ülkesindeki yapımlarla kendini tanıtmış ve geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir.

Bahadır Ünlü kimdir? Sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

BAHADIR ÜNLÜ NE İŞ YAPIYOR?

Bahadır Ünlü'nün ana mesleği oyunculuk olmakla birlikte, son yıllarda farklı alanlarda da aktif rol almıştır. Televizyon dizileri ve sinema projelerinin yanı sıra reklam sektöründe de çeşitli markaların yüzü olmuştur.

Son dönemlerde ise eşiyle birlikte Beyoğlu'nda bir kafe işletmeciliği yapmaktadır. Bu girişimcilik yönü, onun sadece oyunculukla sınırlı kalmadığını, farklı iş alanlarında da başarılı olabileceğini gösteriyor. Kafe işletmeciliği sırasında yaşanan bazı olaylar sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve Bahadır Ünlü'nün gündemde kalmasına katkı sağlamıştır.

BAHADIR ÜNLÜ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Bahadır Ünlü, oyunculuk kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol almıştır. Kimi zaman kısa süreli ama dikkat çeken rollerde yer alan Ünlü, izleyicilerin hafızasında kalıcı bir isim olmuştur. Rol aldığı önemli yapımlar arasında şunlar öne çıkmaktadır:

  • Kurtlar Vadisi
  • Arka Sokaklar
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Şefkat Tepe
  • 20 Dakika
  • Bizim Okul
  • Çukur
  • Ramo

Bu dizilerdeki performansları, Bahadır Ünlü'yü televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu haline getirmiştir. Yan karakterlerde oynasa da, karakterlere kattığı özgün yorum ve doğal oyunculuk tarzı ile dikkat çekmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.