Bağdat'ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor

ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçıran İran destekli silahlı grup Kataib Hizbullah, ünlü ismi serbest bırakacağını duyurdu. Reuters'in haberine göre, örgüt bu adımın ardından gazetecinin Irak’tan ayrılmasını istedi.

BAĞDAT’TA KAÇIRILMIŞTI

Kittleson, Mart ayı sonunda Bağdat’ta silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Gazetecinin aracı durdurulmuş, ardından zorla başka bir araca bindirilerek götürülmüştü.

Olay kısa sürede uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, ABD ve Iraklı yetkililer kaçırılmadan İran’a yakın milis grupları sorumlu tuttu.

ÖRGÜTTEN “JEST” AÇIKLAMASI

Kataib Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin serbest bırakılmasının bir “iyi niyet göstergesi” olduğu ifade edildi. Ancak örgüt, bu tür bir adımın tekrar edilmeyeceğini vurgulayarak sert bir mesaj da verdi.

Açıklamada ayrıca, Kittleson’ın serbest bırakıldıktan sonra Irak’ı terk etmesi gerektiği belirtildi.

TEMASLAR ZORLU GEÇTİ

Diplomatik kaynaklara göre, gazetecinin serbest bırakılması için yürütülen temaslar oldukça sınırlı ve zorlu geçti. Milis yapının kapalı karakteri ve doğrudan iletişim kanallarının olmaması süreci güçleştirdi.

ABD tarafı, olayın ardından hem Irak hükümetiyle hem de bölgedeki aktörlerle yoğun temas yürüttü. Iraklı yetkililerin de perde arkasında arabuluculuk yaptığı değerlendiriliyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kaçırılma olayı, Irak’ta özellikle yabancı gazeteciler ve sivil çalışanlar açısından güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, halihazırda yürürlükte olan “Irak’a seyahat etmeyin” uyarısını yineleyerek ülkedeki güvenlik tehditlerine dikkat çekti.