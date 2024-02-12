Latince adı Prunus Dulcis olan badem, Orta Asya'da yetişir. Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde tarımı yapılmakta. Bademin tatlı ve acı olmak üzere iki türü bulunur. Botanik açıdan erik, şeftali ile aynı familyada yer alır. Sert kabuğu içinde ucu yassı ve geniş olan bir tohum meydana gelir. İçerisinde bol miktarda kalsiyum, demir ve protein bulunur. Cilt ve saç sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Badem Yağı nedir, nasıl kullanılır? Cilde ve saç bakımına faydaları nelerdir?

BADEM YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Tatlı badem yağının kullanımı, acı badem yağından farklı olarak cilt sağlığı ve saç sağlığı açısından daha faydalıdır.

İçerisinde bulunan bileşenlerden dolayı nemlendirici özelliği bulunur.

Kirpiklerin, kaşların ve saçların daha gür çıkmasını sağlar.

Güneş yanıklarında rahatlatıcı etkisi bulunur.

İçerdiği omega-3 sayesinde sinir sistemini destekler.

Badem yağı

BADEM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Günde bir tatlı kaşığı içilirse, bağırsakları yumuşatır. Saçların diplerine sürülerek kullanıldığında saçların beslenmesini sağlar. Tatlı badem yağının kullanımı her cilt tipi için uygundur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bir miktar tatlı badem yağını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu işlem cildinizin daha yumuşak ve daha parlak olmasını sağlar. Badem yağı kullanıma bağlı olarak tüylenme yapabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.



