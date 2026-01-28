Haberler

Babasını kaybeden minik oyuncu Damla Çolak galada gözyaşlarına boğuldu

Babasını kaybeden minik oyuncu Damla Çolak galada gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan filmin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmin minik oyuncusu Damla Çolak, kaybettiği babasını anmak istediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. "Beni bugün gökyüzünden izleyen ve ne yazık ki hayatta olmayan…" dedikten sonra gözyaşlarına boğulan minik oyuncuyu Sakallıoğlu sakinleştirmeye çalıştı.

  • Çocuk oyuncu Damla Çolak'ın babası hayatını kaybetti.
  • Damla Çolak, 'Mutluyuz Mu?' filminin galasında babasını anarken gözyaşlarına boğuldu.
  • İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Damla Çolak'a galada destek oldu.

İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu buluşturan ve gündelik ilişkilerden beslenen hikayesiyle dikkat çeken "Mutluyuz Mu?" filmi, daha vizyona girmeden merak uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımın galası, yoğun katılımla gerçekleşti.

SEVİLEN İKİLİ YENİDEN AYNI PROJEDE

İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, daha önce birlikte rol aldıkları Zengo filmindeki uyumlarını bu projede de sürdürdü. İkilinin ekran enerjisi, filmin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

GALADA DUYGUSAL ANLAR

2. Sayfa'nın aktardığı görüntülere göre; gala gecesinde filmde rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hayatını kaybeden babasından söz ederken duygusal anlar yaşadı. "Beni bugün gökyüzünden izleyen ve ne yazık ki hayatta olmayan…" derken gözyaşlarına hakim olamayan Çolak'a İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu destek oldu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat toprak:

ah yavrum... cok zor bu yasta annesiz babasiz kalmak. bu yükü minik bedenler tasiyamiyor..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

