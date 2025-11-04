Babalık izni kaç gün sürüyor? Babalık izninde hafta sonları sayılır mı?

Babalık izni, eşi doğum yapan babalara tanınan ve işyerinden belirli bir süreliğine ayrılmalarını sağlayan yasal bir haktır. Bu izin, çalışanın işyerindeki yükümlülüklerini geçici olarak yerine getiremeyeceği durumlarda devreye girer ve işveren tarafından ücretli olarak kullandırılır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BABALIK İZNİ NEDİR?

Babalık izni, işçilerin eşi doğum yaptığında işten kısa süreli olarak ayrılabilmelerini sağlayan ve iş görme edimini yerine getirmelerini engellemeyen "mazeret izni" türüdür. İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar, bu izni, babanın çalışmasının dürüstlük kuralı gereği beklenemeyeceği durumlar kapsamında düzenlemiştir. Analık izni annenin doğum sonrası korunmasını sağlarken, babalık izni de eşin doğum yapması nedeniyle babaya tanınan hak olarak öne çıkar. Babalık izni, çalışanın işyerinde geçici olarak bulunmaması durumunda maaş kesintisi olmadan kullanabileceği, ücretli bir izin türüdür.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Babalık izninin süresi, çalışanın statüsüne göre değişiklik göstermektedir:

Özel sektördeki işçiler: 5 gün

Devlet memurları: 10 gün

Askeri personel (subay, astsubay, sözleşmeli er/erbaş): 10 gün

Kamuda sözleşmeli personel: 10 gün

Bu izin süresi "gün" üzerinden hesaplanır ve hafta sonu, ulusal bayram veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda uzamaz. Babalık izni, doğumdan sonra tek seferde kullanılmalı ve parça parça alınamaz. Ayrıca işçi, bu izni başka izin türleri ile birleştirerek süreyi uzatma imkanına sahiptir; ancak bunun için işverenle anlaşması gereklidir.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Babalık izni, doğumun gerçekleştiği gün başlar ve doğumdan önce kullanılamaz. Eşi doğum yapan baba, izni kullanmak için doğum gerçekleşir gerçekleşmez işyerine başvuruda bulunmalıdır. İznin doğumdan belli bir süre sonra kullanılması, dürüstlük kuralına aykırı kabul edilir ve bu nedenle izin hakkı geçerli sayılmaz.

Çoğul gebelik veya normal doğum fark etmeksizin, babalık izni süresi sabittir ve sadece evlat edinen işçiler için özel düzenleme yapılmıştır: Evlat edinilen çocuk 3 yaşından küçükse ve izin hakkı evlat edinen eşlerden yalnızca biri tarafından kullanılıyorsa, evlat edinen babaya 3 gün izin verilir.

BABALIK İZNİ NASIL ALINIR?

Babalık izni kullanmak isteyen işçi, izni talep etmek için işyerine yazılı dilekçe ile başvurmalıdır. Dilekçede şu bilgiler yer almalıdır:

Eşin doğum yapacağı tarih

Kullanılacak babalık izni süresi

İşçinin adı ve soyadı

İşveren, babalık izni talebini reddedemez; zira babalık izni kanuni bir haktır. İşveren izin vermediği takdirde, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir ve maaş ile diğer işçilik alacaklarını talep edebilir. Babalık izni ücretli olduğu için, işçinin bu izni kullandığı günlerde maaşında kesinti yapılamaz ve işveren tam ödeme yapmakla yükümlüdür.