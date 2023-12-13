B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet?

Gündeme gelen açıklamalar ile birlikte B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? Sorusu gündeme geldi. Bu nedenle 125 cc motor kullanmak isteyen birçok kişi internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? İşte detaylar…

B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilecek mi, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalar dahilinde vatandaşlar tarafından B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor için hangi ehliyet? Sorusu merak konusu haline geldi ve internet üzerinde sorgulatılan sorular arasında yer aldı. Konu hakkında yapılan açıklamalar da en çok araştırılanlar arasında bulundu. Peki, B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi, karar zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizdedir…

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi konusuna ilişkin Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."

125 CC MOTOR İÇİN HANGİ EHLİYET?

Henüz Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından herhangi bir düzenleme gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.

Sosyal medya üzerinde konu hakkında yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği iddiası yer alsa da henüz böyle bir değişiklik resmi olarak uygulanmadı. Bu nedenle birçok vatandaş ehliyetsiz 125 CC motor kullanmak nedeniyle cezai işleme tabi tutuldu.