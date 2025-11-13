Azerbaycan İzlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Azerbaycan İzlanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Azerbaycan İzlanda nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Azerbaycan İzlanda maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

AZERBAYCAN - İZLANDA NEREDE İZLENİR?

Azerbaycan - İzlanda karşılaşması bu akşam Exxen üzerinden canlı yayınlanacak ve maçı izlemek için Exxen'e giriş yapmanız yeterli. Bunun için öncelikle Exxen üyeliğinizin bulunması ve spor yayınlarını içeren paketin aktif olması gerekir. Üyeliğiniz yoksa Exxen'in resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kayıt olabilir, ardından spor paketini seçerek aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Maç saati yaklaştığında bilgisayar kullanıyorsanız tarayıcınızdan Exxen'in resmi sitesine girip e-posta ve şifre bilgilerinizle hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ana sayfa üzerinde yer alan "Canlı Yayınlar", "Spor" ya da "Canlı Maçlar" bölümlerine geçtiğinizde o gün yayınlanan karşılaşmalar listelenir. Yayın saatinde Azerbaycan - İzlanda maçı bu bölümde görünür hâle gelir ve tek tıklamayla canlı yayına bağlanabilirsiniz.

Mobil cihazdan izlemek için Exxen uygulamasını indirip aynı şekilde giriş yapmanız yeterlidir. Telefon ve tabletlerde arayüz benzer şekilde çalışır; canlı yayın bölümünden yayını seçip izlemeye başlayabilirsiniz. Akıllı televizyonu olan kullanıcılar ise televizyonun uygulama mağazasından Exxen uygulamasını indirip kurarak maçı doğrudan TV üzerinden izleyebilir. Uygulama bulunmayan TV modellerinde ise uyumlu bir TV kutusu ya da tarayıcı üzerinden erişim sağlanabilir.

Yayın sırasında daha iyi bir görüntü ve ses deneyimi için güçlü bir internet bağlantısı önerilir. Yayın gecikmesi veya donma yaşanması hâlinde bağlantıyı yenilemek, cihazı yeniden başlatmak ya da başka internet kullanan uygulamaları kapatmak sorunu kısa sürede çözebilir.

AZERBAYCAN İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Azerbaycan İzlanda maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

AZERBAYCAN İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Azerbaycan İzlanda maçı Bakü'de, Neftci Arena Stadyumu'nda oynanacak.