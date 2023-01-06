Arabesk müzik dünyasının efsane ismi olan Azer Bülbül'ün ölüm nedeni merak ediliyor. Azer Bülbül'ün ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Şimdi merak edilenler arasında ise Azer Bülbül neden, ne zaman öldü? Azer Bülbül kimdir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde....

Azer Bülbül sahne adıyla bilinen Subutay Kesgin hakkında merak edilenler var. Başarılı sanatçının ölüm nedeni vene zaman öldüğü ise merak edilenler arasında yer alıyor. Sevenleri ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen Azer Bülbül neden, ne zaman öldü? Azer Bülbül kimdir? sorularına yanıt arıyor.

AZER BÜLBÜL NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Azer Bülbül, son albümü Duygularım'ın tanıtımını yapmak için Antalya'da bir bar ile anlaştı ve sahne almaya başladı. 6 Ocak 2012'de kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Alınan kan örneğinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, cinsel içerikli hap ve depresyon ilacı kullandığı öğrenildi ve bunların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı. Bülbül'ün iki damarının tıkalı ve kalbinde aşırı büyüme olduğu öğrenildi. Bazı kaynaklar, otopsi raporu sonucuna göre kalbinin 70 yaşındaki bir insan kadar yıprandığını belirtti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

AZER BÜLBÜL KİMDİR?

Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül (1 Şubat 1967; Arpaçay, Kars - 6 Ocak 2012; Antalya), Türk arabesk fantezi müzik ve halk müziği sanatçısı, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu. 1980'li yıllarda Almanya'da, 1990'lı yıllarda ise Türkiye'de tanındı. Sanat camiasında; "Titreyen Sanatçı" veya "Titrek Kral" unvanlarıyla tanınır. 1 Şubat 1967 tarihinde Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. Babası Remzi Bey, annesi Şamama Hanım'dır. Çok küçük yaşlarda halk ozanı Güney Yıldız'dan dersler aldı. Daha sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona "Azer Bülbül" adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Halk müziği - arabesk tarzında "Esmerin Adı Oya", "Yalan Olur", "Güzel", "Fırat", "Ben Sana Vurgunum", "Bir Yudum Su" ve "Dağlara Yolculuk" albümleri ile müzik kariyerine devam etti.