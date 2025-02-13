İnci Taneleri dizisi, 32. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki ,Azem ölecek mi? İnci Taneleri Azem ölüyor mu?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem'in hayat mücadelesi devam ediyor! Azem apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra hayat mücadelesine devam ediyor, bu sırada geçmiş Azem ve diğerleri için gümbür gümbür gelmeye devam etmekte!

İNCİ TANELERİ AZEM ÖLÜYOR MU?

Azem'in durumu bu akşamki yeni bölümde belli olacak.