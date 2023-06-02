TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Merak edilen isimler arasında ise Ayyüce Türkeş yer aldı. Peki, Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? Ayyüce Türkeş hayatı ve biyografisi!

İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Arama motorlarında ise Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? Ayyüce Türkeş hayatı ve biyografisi! araması yapıldı.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş (evlilik sonrası soyadı Taş; d. 2 Ekim 1977, Ankara), Türk siyasetçidir. Alparslan Türkeş'in kızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem Adana milletvekilidir.

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olarak, 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ahmet Kutalmış Türkeş ile öz kardeş, Alparslan Türkeş'in ilk evliliğinden olan çocuklarından Yıldırım Tuğrul Türkeş ile ise babaları bir kardeştir.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gördü. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. MBA derecesini 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden, doktora derecesini ise 2010 yılında Marmara Üniversitesinden aldı. Sonraki yıllarda iş hayatına New York'ta devam etti.

Siyasi kariyeri

Alparslan Türkeş'in çizgisini temsil etmediği gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partisine eleştiriler yöneltti. Meral Akşener'in teklifi üzerine, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Partiden Adana milletvekili adayı oldu ve seçildi.