Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?
AK Parti'nin Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aytekin Kaya geliyor. Peki, Aytekin Kaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Aytekin Kaya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya oldu. Peki, Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?
AYTEKİN KAYA KİMDİR?
- Aytekin Kaya 1967 Aydın-İncirliova doğumludur. Aytekin Kaya İncirliova Belediye Başkanı'dır.
- Çeşitli dönemlerde belediye meclis üyeliği yapmış olan Aytekin Kaya İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştır.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.
- İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.