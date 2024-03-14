Üye Girişi
Haberler

Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

AK Parti'nin Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aytekin Kaya geliyor. Peki, Aytekin Kaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Aytekin Kaya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya oldu. Peki, Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?

AYTEKİN KAYA KİMDİR?

  • Aytekin Kaya 1967 Aydın-İncirliova doğumludur. Aytekin Kaya İncirliova Belediye Başkanı'dır.
  • Çeşitli dönemlerde belediye meclis üyeliği yapmış olan Aytekin Kaya İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştır.
  • Evli ve 3 çocuk babasıdır.
  • İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Aydın Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Haşim Ali Arıkan kimdir? CHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan kaç yaşında, nereli? Esat Altungün kimdir? AK Parti Aydın- Kuşadası Belediye Başkan adayı Esat Altungün kaç yaşında, nereli? Haşim Öztürk kimdir? CHP Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk kaç yaşında, nereli? Şükrü Deviren kimdir? CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren kaç yaşında, nereli? Mustafa Oktay kimdir? CHP Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay kaç yaşında, nereli? Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kaç yaşında, nereli? Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir? DEM Parti Van Saray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Saray adayı Davut Acar kimdir? DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir? DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir? Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu? Hakan Yıldırım Semizel kimdir? CHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Hakan Yıldırım Semizel kaç yaşında, nereli? Serkan Sak kimdir? CHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Serkan Sak kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaya kimdir? AK Parti Aydın- İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title