Ayt kaçta bitiyor? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi ( YDT ) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, AYT kaçta bitiyor? AYT sınavı kaçta biter, kaç dakika sonra çıkılır?

AYT KAÇTA BİTİYOR?

Ayt oturumu 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecektir. Buna göre AYT sınavından 12:30 ile 13:00 arasında çıkış yapılabilecek.

YKS EN GEÇ GİRİŞ SAAT KAÇ?

Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da başlayacaktır. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek.

AYT SORU DAĞILIMI NASIL 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. AYT'deki soru dağılımı şu şekildedir: Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinde de 40 soru bulunmaktadır. Bu dağılıma göre adaylar, her bir test alanında 40 soruya cevap verecek ve her bölümdeki soruların kendi alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmeleri amaçlanmaktadır.