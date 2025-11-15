Ayşo öldü mü? Nikahlar kıyılıyor diyen Ayşo neden öldü?

Mahalle halkının büyük bir sevgiyle andığı Ayşo'nun aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm haberi Bornova'da büyük üzüntüye neden olurken, onu tanıyanlar Ayşo'nun neşeli tavırlarını, iyilikseverliğini ve samimi kişiliğini hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirdi. Peki Ayşo'nun ölümüne ne sebep oldu?

AYŞOÖLDÜ MÜ?

İzmir Bornova'nın bilinen yüzlerinden, sosyal medyada "Düğünüm var benim, anlamıyor musun?" sözleriyle hafızalara kazınan Ayşo lakaplı Ayşe Hanım'ın vefat ettiği öğrenildi.

AYŞO'NUN ÖLÜM NEDENİ NE?

Mahallede herkesin sevdiği Ayşo'nun aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bornova'da büyük üzüntü yaratan bu kaybın ardından, onu tanıyanlar Ayşo'nun neşesi, yardımseverliği ve samimiyetiyle hatırlanacağını dile getirdi.

MAHALLEDE YAS HÂKİM

Mahalle sakinleri, Ayşo'nun yokluğunun büyük bir boşluk bıraktığını ifade ederek, "Onu dobra tavırları, içtenliği ve iyilik dolu kalbiyle hatırlayacağız" sözlerini kullandı. Ayşo'nun cenazesine birçok seveninin katılması bekleniyor.