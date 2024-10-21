Aysın Komitgan FETÖ hakkında ne dedi? (VİDEO)

Aysın Komitgan kimdir? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini duyuran isimlerden biri de Bursa'da Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan oldu. YouTube üzerinden canlı yayınlanan 'Gün Aysın' programında, Gülen'in ölüm haberini paylaşan Komitgan, kullandığı sözlerle sosyal medyada gündem yarattı. Özellikle teröristbaşı hakkında "Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanması tepki çekti. Bu sözlerin yayılmasının ardından video platformda gizliye alındı. Peki, Aysın Komitgan kimdir? İşte detaylar!

AYSIN KOMİTGAN KİMDİR?

Aysın Komitgan, yerel medya camiasında tanınan bir isim olup, Bursa'da faaliyet gösteren 'Bursa'da Bugün' adlı internet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir. Uzun yıllardır gazetecilik mesleğinde bulunan Komitgan, özellikle yerel haberler, politika ve gündeme dair değerlendirmeleriyle tanınmaktadır. 'Gün Aysın' adlı programında günlük olarak gündemdeki konuları değerlendirip, izleyicilerine aktarmaktadır. Son dönemde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberine yönelik yaptığı sözleri nedeniyle gündeme geldi.

AYSIN KOMİTGAN FETÖ SÖZLERİ NE?

Aysın Komitgan, sabah saatlerinde yaptığı canlı yayında, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini izleyicilerine duyurdu. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin teyit edildiğini belirten Komitgan, "Ne diyelim, mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki topladı. Terör örgütü elebaşına yönelik rahmet dileyen bu ifadeler, birçok kişi tarafından eleştirilirken, Komitgan'ın sözlerinin FETÖ ile mücadeledeki hassasiyetleri zedelediği yönünde yorumlar yapıldı.

AYSIN KOMİTGAN FETÖ FETHULLAH GÜLEN ÖLÜM HABERİ VİDEOSU

Gelen tepkiler üzerine YouTube platformundaki video gizliye alındı. Ayrıca, Komitgan'ın açıklamaları bazı siyasi ve sosyal çevrelerde tartışma konusu haline gelirken, olayın yankıları ulusal basında da kendine yer buldu.

Aysın Komitgan konu ile ilgili açıklama mesajı yayınladı:

