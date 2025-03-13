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Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik ne dedi?

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18 yaşındaki Ayşegül Selik, dershaneye gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailesi büyük bir endişe yaşamıştı. Anne ve babası, kızlarına ulaşabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulundu. Peki, Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik ne dedi? İşte detaylar!

Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik, yayının ardından bulundu; ancak evine geri dönmeyi reddetti. Ayşegül Selik, kaybolduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesi tarafından arandı. Canlı yayına katılan ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Peki, Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik ne dedi? Detaylar haberimizde...

AYŞEGÜL SELİK OLAYI NEDİR?

Ayşegül Selik, kaybolduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesi tarafından arandı. Canlı yayına katılan ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Ayşegül, programın ilerleyen bölümlerinde canlı yayına bağlanarak, babasının kendisine ve ablasına tacizde bulunduğunu, bu nedenle evden kaçtığını iddia etti.

Ayşegül'ün ablası Burçin Selik ise kardeşinin iddialarını yalanladı ve babalarının böyle bir davranışta bulunmadığını savundu.

Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik ne dedi?

Canlı yayında konuşan genç kız, "Kendi isteğimle kaçtım. Çünkü babam bana yıllardır tacizde bulunuyordu" diyerek ciddi bir suçlamada bulundu. Stüdyodakiler ve izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ayşegül'ün iddialarının ardından program ekibi konuyu araştırmaya başlarken, kamuoyunda genç kızın korunması gerektiğine dair yorumlar yapıldı. Olayın yankıları sürerken, Ayşegül Selik bugün bir kez daha yayına bağlanarak önceki açıklamalarının aksine, "Evden kaçmak için babama iftira attım" diyerek büyük bir çelişkiye düştü.

Ayşegül Selik olayı nedir? Müge Anlı Ayşegül Selik ne dedi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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