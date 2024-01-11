Ayşe Ünlüce kimdir? Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce hayatı ve biyografisi!

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AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.