Ayşe Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuyucak Belediye Başkan adayı Ayşe Dindar kaç yaşında, nereli?
Ayşe Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı Ayşe Dindar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Kuyucak Belediye Başkan adayı olan Ayşe Dindar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ayşe Dindar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ayşe Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuyucak Belediye Başkan adayı Ayşe Dindar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AYŞE DİNDAR KİMDİR?
Ayşe Dindar, Yeniden Refah Partisi Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuyucak Belediye Başkan adayı Ayşe Dindar ev hanımıdır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.