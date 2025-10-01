Gezi Parkı olaylarıyla gündeme gelen ve uzun süredir hukuki süreçle takip edilen menajer Ayşe Barım, nihayet adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olayların planlayıcılarından biri olmakla suçlanan Barım'ın davasında ara karar açıklandı. Peki, Ayşe Barım tahliye oldu mu? Ayşe Barım çıktı mı, serbest bırakıldı mı? İşte tüm detaylar…

AYŞE BARIM TAHLİYE OLDU MU?

Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarında bazı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların organizasyonunda rol aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyordu. Mahkeme, uzun süren incelemelerin ardından Ayşe Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bu karar, Barım'ın cezaevinden çıkması anlamına geliyor, ancak mahkeme tarafından belirlenen denetim ve yükümlülükler devam edecek.

AYŞE BARIM ÇIKTI MI?

Tahliye kararıyla birlikte Ayşe Barım, cezaevinden çıkmış oldu. Mahkemenin belirlediği adli kontrol şartları arasında belirli noktalara imza atma ve yasal süreç boyunca iletişim bilgilerinin güncel tutulması gibi yükümlülükler yer alıyor. Bu adımlar, Barım'ın serbest kalmasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç haline geldi.

AYŞE BARIM SERBEST BIRAKILDI MI?

Resmi mahkeme kararına göre, Ayşe Barım serbest bırakıldı. Ancak adli kontrol ve yasal sorumlulukları devam ettiği için, mahkeme süreci tamamen sona ermiş değil. Barım'ın serbest bırakılması, davanın devam eden kısmında mahkemenin kararlarına tabi kalacağı anlamına geliyor.

AYŞE BARIM DAVASI VE GEZİ PARKI OLAYLARI

Ayşe Barım'ın davası, Gezi Parkı protestoları sırasında sanatçıların eylemlere katılması yönündeki iddialar ve olayların planlanması üzerine kurulmuştu. Barım, 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Mahkemenin ara kararı, Barım'ın tutukluluk durumunu adli kontrolle sonlandırarak, uzun süren yargı sürecinde önemli bir dönemeç oldu.