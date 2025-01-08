Ayşe Barım, Türkiye'deki menajerlik sektörünün en tanınmış isimlerinden biridir. Kariyeri boyunca birçok ünlü sanatçı, oyuncu ve model ile çalışan Barım, profesyonel duruşu ve stratejik kariyer planlamasıyla biliniyor. Ayşe Barım'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar araştırılıyor. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Ayşe Barım cephesinden bir açıklama gelecek mi? merak ediliyor. Peki, Ayşe Barım kimdir? Serenay Sarıkaya'nın menajeri kim?

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ortaokul ve lise dönemini English Highschool for Girls'te tamamlayan Ayşe Barım daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Ayşe Barım, menajerlikteki başarısıyla Türkiye'de sektörün öncülerinden biri olarak gösterilmektedir. Onun yönetiminde Serenay Sarıkaya, özellikle son yıllarda birçok prestijli ödül kazanmış, Netflix gibi uluslararası platformlarda projelerde yer almış ve birçok ünlü markanın yüzü olmuştur.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

ID İletişim, sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntıladı.