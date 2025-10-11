Aynadaki Yabancı Sema Gültekin diziden ayrıldı mı? Azra karakterinin ilk halini canlandırıyordu

Aynadaki Yabancı Azra ilk hali kim? Aynadaki Yabancı, Eda Teksöz"ün yönetmenliğini üstlendiği, MF Yapım imzalı yeni sezon dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizi, bir annenin kimliğini değiştirerek çocuğuna kavşuşma hikayesini ekranlara taşıyor.

AYNADAKİ YABANCI İLK ESKİ AZRA KİM?

Dizinin ilk bölümünde Azra karakterinin geçmiş haline genç oyuncu Sema Gültekin hayat veriyor. Gültekin, karakterin estetik öncesi döneminde, yaşadığı travmalar ve baskılarla mücadele eden bir kadını canlandırıyor. Bu sahneler, dizinin dramatik yapısını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Azra'nın kimlik değiştirme süreci ise hikayenin en kritik noktalarından biri olarak ilk bölümde izleyiciyle buluştu.

Sema Gültekin, daha önce Şakir Paşa Ailesi dizisinde Müjgan karakteriyle tanınmıştı. Ayrıca Dengi Dengine (2019), Yalı Çapkını (2023) ve Güzel Aşlar Diyarı (2024) yapımlarında da yer aldı. Sinema kariyerinde ise Merhaba Güzel Vatanım filminde Nüzhet Hanım rolüyle dikkat çekti. 2022 yapımı Bir Kartanesinin Ömrü filminde başrol oynayan oyuncu, Aynadaki Yabancı ile televizyon ekranlarına yeniden döndü.

AYNADAKİ YABANCI SEMA GÜLTEKİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizinin ilk bölümünde dikkat çekici bir performans sergileyen Sema Gültekin, Azra karakterinin dönüşüm öncesi halini canlandırıyor. Karakter, estetik operasyonun ardından kimliğini değiştirerek Defne ismini alıyor ve bu noktadan sonra hikaye Simay Barlas'ın canlandırdığı yeni Azra/Defne üzerinden ilerliyor.

Sema Gültekin diziden tamamen ayrılmadı. Oyuncu, ilerleyen bölümlerde flashback sahnelerinde yeniden ekranlarda yer alacak. Ancak ilk bölümde olduğu kadar yoğun sahneleri olmayacak. Senaryo gereği karakterin geçmişi zaman zaman hatırlatılacağı için, Sema Gültekin dizinin ilerleyen kısımlarında da izleyici karşısına çıkacak.