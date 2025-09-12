ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği "Aynadaki Yabancı" dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanın ardından dizi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, "Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor?" sorusu da merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken yapım, yeni sezonda ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Peki, Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Azra, çocuğuyla birlikte Emirhan'ın karanlık ve tehlikeli dünyasından kaçmaya çalışırken, ormanın sessizliğinde kaderini değiştirecek bir kazayla karşı karşıya kalır. Direksiyonun başında ise Türkiye'nin en seçkin estetik cerrahlarından Barış vardır. Bu beklenmedik karşılaşma, Azra'nın hayatında dönüm noktası olur.

Barış, Azra'nın yüzünü tamamen değiştirerek ona yeni bir kimlik sunar; ama kaçış, geçmişin gölgelerinden kurtulmak kadar kolay değildir. Azra, çocuğunun güvenliği için geri döndüğünde, aynadaki yabancı ile yüzleşmek zorundadır.

Eda Teksöz'ün yönetmenliğinde, Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleminden çıkan bu görkemli prodüksiyon, izleyiciyi sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eda Teksöz yönetmenliğinde, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle Aynadaki Yabancı, çok yakında ekranlarda olacak. Yayın tarihi henüz paylaşılmadı.

AYNADAKİ YABANCI HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi, güçlü hikayesi ve sürükleyici karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın takvimi ve ilk bölüm detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alıyor.

Kadroda deneyimli oyuncu Asuman Dabak bulunuyor.

Genç ve yetenekli oyuncular arasında Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal ve Emre Taşkıran yer alıyor.

Diziye renk katan isimlerden Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır ve Sema Gültekin dikkat çekiyor.

Kadroda ayrıca Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

https://www.atv.com.tr/aynadaki-yabanci/1-bolum-1-fragman/izle