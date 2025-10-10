Aynadaki Yabancı Azra kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Aynadaki Yabancı dizisinde başrol karakterlerinden Azra'ya hayat veren genç oyuncu Simay Barlas, etkileyici performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hem oyunculuğu hem de ekran enerjisiyle öne çıkan Barlas hakkında "Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da merak konusu haline geldi. Peki, Simay Barlas hangi dizilerde rol aldı? İşte genç oyuncunun hayatı ve kariyeriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir oyuncudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nden mezun olmuş; ilk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteriyle yaşamış, ardından birçok başarılı dizi projesinde rol üstlenmiştir.

SİMAY BARLAS KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Simay Barlas, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

SİMAY BARLAS NERELİ?

Simay Barlas, doğduğu şehir olan İstanbul'ludur.

SİMAY BARLAS'IN KARİYERİ

Oyunculuk serüvenine 2014-2017 yılları arasında Paramparça dizisindeki Öykü karakteriyle başlayan Simay Barlas, bu projeyle geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Gözde, Adı Efsane dizisinde Naz rolünü canlandırdı.

2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Damla karakteriyle ekranlara geldi. 2020'de Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur rolüne hayat verdi. 2021-2022 döneminde ise Aziz dizisinde Efnan karakterini oynadı. Kariyeri boyunca yardımcı rolden ana rollere kadar değişen roller üstlenmiş, genç yaşına rağmen farklı karakterlere başarıyla bürünmüş bir oyuncudur.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.

Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam.

Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir."

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU!

Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz.