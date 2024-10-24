Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu?

24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Google'ın bu yenilikçi tasarımı, Ay'ın döngülerine dair farkındalık oluştururken, kullanıcıların dikkatini çekmeyi de başardı. Ayın evreleri sırasıyla nelerdir? Ayın evrelerini tamamlanma süresi kaç gündür? Detaylar haberimizdedir…

GOOGLE AYIN EVLERİ DOODLE OLDU

AYIN EVRELERİ SIRASIYLA NELERDİR?

Ay'ın evreleri, Ay'ın Dünya etrafında dönmesiyle oluşan ve her ay belirli bir döngü içinde tekrar eden aşamalardır. Sırasıyla Ay'ın evreleri şunlardır:

Yeni Ay: Ay, Güneş ile Dünya arasında olduğunda Ay'ın karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür ve Ay görünmez.

Hilal: Yeni Ay'dan sonra, Ay'ın küçük bir kısmı aydınlanır ve hilal şeklinde görülmeye başlar.

İlk Dördün: Ay, yarım daire şeklinde görünür. Ay'ın sağ tarafı aydınlanmıştır.

Şişkin Ay (Büyüyen Ay): Ay'ın aydınlanan kısmı yarımdan fazladır ancak henüz dolunay değildir.

Dolunay: Ay tamamen aydınlanır ve tüm yüzeyi görünür.

Küçülen Şişkin Ay: Dolunay sonrası, Ay'ın aydınlık yüzeyi küçülmeye başlar.

Son Dördün: Ay, tekrar yarım daire şeklinde görünür ancak bu kez sol tarafı aydınlıktır.

Küçülen Hilal: Ay, hilal şeklinde küçülmeye devam eder ve Yeni Ay'a döner.

AYIN EVLERİ NEDİR?

Ay'ın dört ana evresi vardır: yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün (bazen üçüncü dördün olarak da adlandırılır). Bu evreler, Ay'ın ekliptik boylamının Güneş'e göre (Dünya'nın merkezinden bakıldığında) sırasıyla 0°, 90°, 180° ve 270° açısında olduğu zaman oluşur. Her bir evre, Dünya'nın farklı bölgelerinde değişik zamanlarda görünür, bu nedenle belirtilen zamanlar jeosantrik olarak hesaplanmıştır

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodler ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fare ile üzerine gelinen metin içeren görüntüleri. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.