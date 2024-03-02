Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Başkan adayı Ayhan Milci kaç yaşında, nereli?
Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Başkan adayı Ayhan Milci kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi, yerel seçimler için Konya Belediye Başkan adayını belirledi. Aday, Ayhan Milci olarak açıklandı. Milci'nin yaşamı, kariyeri ve politik geçmişi hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Ayhan Milci kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularına yanıt arıyorlar.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya Belediye Başkan adayı ise Ayhan Milcioldu. Vatandaşlar, Ayhan Milci'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Başkan adayı Ayhan Milci kaç yaşında, nereli?
AYHAN MİLCİ KİMDİR?
- 1969 yılında Konya'da doğan Ayhan Milci, lisans eğitimini 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde tamamladı. 2003 yılında da Selçuk Üniversitesi'nde "Yönetim ve Organizasyon" alanında yüksek lisans eğitimini gerçekleştirdi.
- 2015-1018 yılları arasında Hasen Enerji A.Ş.'nin Direktörü olarak, Çumra/Konya 12 MW, Kaymaklı/Nevşehir 8 MW, Fesleğen Köyü/Niğde 8 MW GES(Güneş Enerji Santralleri) projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması, dağıtım şirketi nezdinde çağrı mektuplarının alınması, bağlantı anlaşmaları, TEDAŞ onayları, Banka Proje Finansmanı Kredisinin temini, Almanya'nın Solea AG firması ile birlikte stratejik ortaklık kapsamında söz konusu projelerin kurulumu ve sonrasında kabul işlemlerini gerçekleştirmiştir.
- Milci 2014 ve 2017 yılları arasında Arkon Gıda Ltd. Şti'nin ortağı olarak Kocatepe Kahve Evi'nin işletmeciliğini yürütmüştür.
- Zafer Partisi Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Milci 2020 yılından beri de Solitimes Enerji A. Ş . Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
- Siyasi çalışmalarında MHP'de Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Konya ekiplerinde çalışarak başlayan Milci "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" Platforma Konya ekipleri içerisinde bulunmuş, İYİ Parti'nin kuruluşunda Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte hareket etmiş, Özdağ'ın İYİ Parti'den istifa ettiği güne kadar İYİ Parti Konya İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Özdağ ile birlikte İYİ Parti'den istifa etmiştir.
- Milci, Ümit Özdağ önderliğinde kurulan Ayyıldız Hareketi Konya Platformunda aktif görevlerde bulunmuş, Zafer Partisi'nin kuruluşunda da kurucu üyeler arasında yer almıştır. Milci Zafer Partisi'nin 1. Olağan Kongresi'nden beri de Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.