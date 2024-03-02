Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya Belediye Başkan adayı ise Ayhan Milcioldu. Vatandaşlar, Ayhan Milci'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Ayhan Milci kimdir? Zafer Partisi Konya Belediye Başkan adayı Ayhan Milci kaç yaşında, nereli?

AYHAN MİLCİ KİMDİR?