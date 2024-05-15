Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alındı. AYHAN BORA KAPLAN olayı ne? Ayhan Bora Kaplan olayında kimler gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

AYHAN BORA KAPLAN OLAYI NE?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, yapılan aramalarda evlerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

İFADELERİNİN ARDINDAN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı veMülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs'ta Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ifadesine başvurdu.

İfadelerin alınmasının ardından 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, 'Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı' gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.