Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Saba Tümer’in geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden konuşulmaya başlandı. Annelik üzerine dikkat çeken ifadeler kullanan Tümer, konuya bakış açısını samimi sözlerle dile getirmişti.

“BANA SAÇMA GELİYOR”

Saba Tümer, çocuk sahibi olma fikrine neden mesafeli yaklaştığını şu sözlerle açıklamıştı: “O çocuğu doğururken neler çekecek, ne olacak bilmiyorsun. Bana ondan saçma geliyor çocuk doğurmak.”

“HER ŞEY BELİRSİZ”

Ünlü sunucu, bir çocuğun hayatına dair bilinmezliklere dikkat çekerek, sağlığı ve geleceği konusunda hiçbir şeyin önceden bilinemeyeceğini ifade etmişti.

DUYGUSAL DETAY

Tümer, açıklamasında ailesinden bir anıya da yer vererek, teyzesinin “Bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim” sözlerini paylaşmıştı.