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Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi

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61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 11 Ekim'de görülecek.

18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 11 Ekim'de görülecek

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Arslantaş'ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, "Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Hukuk

Ayhan Bora Kaplan Mahkeme Güncel Hukuk

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