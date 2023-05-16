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Aydın milletvekilleri! 2023 Aydın seçim sonuçları: CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Aydın milletvekilleri! 2023 Aydın seçim sonuçları: CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Aydın milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

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Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Aydın milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 AYDIN MİLLETVEKİLLERİ!

AK PARTİ

MUSTAFA SAVAŞ

SEDA SARIBAŞ

ÖMER ÖZMEN

CHP

BÜLENT TEZCAN

HÜEYİN YILDIZ

SÜLEYMAN BÜLBÜL

EVRİM KARAKOZ

İYİ PARTİ

ÖMER KARAKAŞ

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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