Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçeisne bağlı Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı.

MAHALLE MUHTARI FARK ETTİ

Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz'ün damda mahsur kaldığını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

FİLM GİBİ OPERASYONLA KURTARILDI

Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR HAFTA DAMDA MAHSUR KALMIŞ

Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz'ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.